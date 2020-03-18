شاهد.. تونسية تنشر التوعية حول الكورونا بوصلات الرقص!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مارس 2020 06:54 صباحاً - شاركت راقصة تونسية تدعى نيرمين صفر، في حملات التوعية من فيروس الكورونا المستجد، على طريقتها الخاصة وذلك عبر وصلات الرقص الشرقية.
هذا وتظهر نرمين صفر ببث مباشر بشكل يومي تضع كمامة على وجهها وترتدي قفازا قبل ان تبدأ في الرقص.
وعلقت صفر على صورها وهي تضع الكمامة والقفازات داعية التونسيين الى البقاء في منازلهم قائلة: “تحدي الكورونا بالرقص???? ????❤️حالة وعي????????????شد دارك”.
وقد أثارت فيديوهات نرمين صفر حالة من الجدل بين متهكم وغاضب فقد كتبت احدى المتابعات: “نحن ندعو الله ليرفع عنا البلاء وأنت ترقصين !!” فيما كتبت اخرى: “هذه هي الكورونا بذاتها، الناس يموتون وأنت ترقصين (…) أنت تحسبين أنك تقومين بذلك ليحبك الناس ولكنك مكروهة”.
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