شاهد.. السعودية فوز الفهد تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مارس 2020 05:55 صباحاً - أعلنت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد زواجها، فيما دعت متابعيها إلى مشاركتها فرحتها بالزواج من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف. ونشرت الفهد عبر حسابها على سناب شات مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة خلال حفل الزفاف وأثناء ارتدائها الفستان الأبيض، ولحظات ارتداء القطع الذهبية. وأكدت فوز الفهد أنها نظمت حفل زفاف صغير وعائلي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بشأن فيروس كورونا، داعيةً إلى خلاص البلاد من هذا الوباء، فيما أشارت إلى أنها ستنشر مقاطع فيديو كاملة لحفل الزفاف لمشاركة جمهورها فيما بعد. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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