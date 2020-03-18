شاهد.. حكيم يغني: “قبل فيرس كورونا كان السلام بالايد”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مارس 2020 05:55 صباحاً - شارك الفنان المصري حكيم في حملة التوعية للوقاية من فيروس كورونا من خلال مقطع غنائي قصير.
نشر حكيم مقطع فيديو، عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيه وهو يغني قائلا: “من قبل فيرس كورونا كان السلام بالايد صبح السلام بالإشارة من بعيد لبعيد”.
ثم قال حكيم: “أنا اول مرة أغني في بيتي بس تضامنا مع كل شعوب العالم ناخد بالنا من نفسنا وبلاش السلامات وبلاش الاحضان وربنا يكتفينا شر الامراض ويكتفي مصر شر الوباء “
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