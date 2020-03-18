شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبره حد مايستاهلكش.. نغم صالح تسجل أغنية "صيادين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المطربة نغم صالح أغنية جديدة بعنوان "صيادين"، وهى من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع الموسيقى زيزو فاروق، ومن المقرر طرحها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرحت نغم صالح مؤخراً كليب بعنوان "حد مايستهلكش" وهي الأغنية التى تأتى ضمن ألبوم "فرى ميكس 5" من كلمات نصر محروس، ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، والكليب من إخراج نصر محروس.

ومن كلمات الأغنية: اعتبره حد مايستهلكش.. سابك وراح تفتكره ليه وتبكي عليه.. ما راح اللي راح وعيش حياتك.. وعدّي كل الجراح أنا اللي قبلك هدِّتني.. ياما الجراح أنا كنت وياه من الأول ناوياها خير.. أتاري اللى جواه كان ضلمة وكدّاب كبير.. وعادي جدًا مش أزمة بالعكس خير

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كان المنتج والشاعر نصر محروس، قد أعرب عن سعادته الكبير بمبادرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إذ ناشدته فى ليلة رأس السنة الماضي بإنهاء الخلاف مع المطرب بهاء سلطان من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قال، استجابة إلى مبادرة الأخت والصديقة إسعاد يونس، فإننى أوضح لها وللجمهور الحبيب إننى أحرص على إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفنى الذى كان معترضًا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفنى من خلال شركتى وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذى يستحقه والشهرة التى يحلم بها .

وتابع: ما أود إيضاحه أن شعورى إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلى عنه ابنه وينكر فضله عليه ويصر على تركه والانفصال عنه دون مبرر ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوى أنه لا يريد أن يبقى فى المكان الذى يذكره بفضل والده عليه.