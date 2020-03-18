شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون دولار أمريكى من نصيب فيلم الدراما The Way Back والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الدراما The Way Back، إلى 14 ملايين و 335 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 6 مارس الجارى، وانقسمت الإيرادات بين 13 ملايين و 435 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 900 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم، العمل الجديد من إخراج، جافن أوكونور، الذى شارك في التأليف جنبا إلى براد إنجلسبي.

فيلم The Way Back ، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة بن أفليك، جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشي، تود ستاشويك، راشيل كارباني، مارلين فورتي، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمي راتشفورد.

ويدو فيلم The Way Back في المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه في ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، ولكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.

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كما أعلنت شركة Warner Bros بدء تصوير الجزء الثالت من سلسلة أفلام Fantastic Beasts، في ربيع عام 2020، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، وذلك بعد إعلان الشركة تأجيل الإنتاج لأجل غير مسمى خلال هذه الفترة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من هذا العام ، لكن تم تأجيله بعد أن قيل أن فيلم " Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" الذى طرح عام 2018 خالف التوقعات، حيث حقق في شباك التذاكر العالمى إيرادات وصلت إلى 650 مليون دولار حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ومن المتعارف عليه أن سلسلة "Fantastic Beasts" ستتكون من 5 أجزاء، ولكن بعد الجزء الثانى شعر القائمون على العمل بالتخوف من طرح غجزاء أخرى للعمل، بالرغم أن الجزء الأول من العمل الذى طرح في 2016، حقق إيرادات وصلت إلى أكثر من 800 مليون دولار أمريكى.