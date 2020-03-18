شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبير صبرى تخضع لكشف كورونا قبل تصوير "دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة عبير صبري، للكشف بجهاز قياس الحرارة وتعقيم تفسها بالكحول الطبي، ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" يظهر فيه إجراءات تعقيم "لوكيشن" تصوير مسلسل "دهب عيرة"، وعلقت قائلة "إجراءات تعقيم لوكيشن تصوير مسلسل دهب عيرة.. بجهاز قياس الحرارة والكحول الطبي برافو فريق إنتاج المسلسل.. ربنا يحفظنا جميعا".

وتواصل عبير تصوير دورها في مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا والمخرج سامح عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتتعاون فيه مع النجمة يسرا للمرة الأولى في الدراما والعمل وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، ويشارك في بطولة العمل كلاً من حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل.

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وعرض لعبير صبرى مؤخراً مسلسل "الأخ الكبير" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة،وحقق نجاحاً لافتاً ويشارك فى بطولته محمد رجب وآيتن عامر، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعمرو رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، كما يعرض لها حالياً مسلسل "البيت الكبير 3" مع المخرج محمد النقلى.