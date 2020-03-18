شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على ضيفة شرف مسلسل "بـ 100 وش" مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة سلوى محمد على ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللى كريم وآسر ياسين، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضانى المقبل، وتظهر سلوى فى دور مهم ومحورى بجانب نيللى كريم وتظهر في مشاهد معينة بالحلقات الأولى من المسلسل.

وتجسد نيللى كريم ضمن أحداث المسلسل شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، والتى تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان 2019، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب .

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المسلسل يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث صورت ما يقرب من 30 يوم حتى الآن، وصورت أسرة المسلسل فى أكثر من لوكيشن، آبرزهم بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغير فى الديكورات خلال الفترة المقبلة.

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقي، اياد نصار، ناهد السباعي، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي وقتها.

يشار إلى أن سلوى محمد على أخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة تلاته"، للنجمة دنيا سمير غانم، الذى عرض في موسم دراما رمضان الماضي وشاركها في بطولة العمل وهشام ماجد، وسمير غانم، للمخرج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.