جلسة تصوير لنرمين الفقي في قصر أثري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، عددا من الصور خلال تواجدها في أحد القصور الأثرية. ونالت الصور التي نشرتها نرمين الفقي إعجاب متابعيها، ووصفوها بالجميلة المتجددة . يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ومحمود حجازي.

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