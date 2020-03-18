فيديو|سامح حسين عن مكوثه في المنزل: "بصلي جماعة مع ولادي وبغسل المواعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو يعلن به عن كيفية قضائه الفترة الماضية في المنزل، بعد قرارت وقف الدراسة، والبقاء في المنازل.

وقال سامح حسين في الفيديو: "أزيكم يا جماعة، النهارده 3 يوم ليا في البيت، مش متضايق خالص، مبسوط، أنا اتعرفت على مراتي والبنات، وبنصلي الأوقات في جماعة، وبنلون الخزف، وبنلعب زومبا".

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وتابع: "أهم حاجة صحة أولادنا، ياريت نقعد في البيت الأسبوعين دول، لغاية ما الأزمة تعدي، وكل حاجة هتبقى زي الأول وأحسن، بس نهتم شوية بصحتنا وطرق الوقاية بشكل ضروروي".

وفي نهاية الفيديو، تدخلت ابنة الفنان سامح حسين، لتخبره أن الدور عليه في غسيل الأطباق، فاعتذر وأغلق الفيديو.

يُذكر أن الفنان سامح حسين، قم مؤخرا مسرحية "المتفائل" من بطولته إلى جانب الفنانة سهر الصايغ، على خشبة المسرح القومي، كما عرضت في الإسكندرية، وحققت نجاحا كبيرا.