كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس "كورونا" يوقف تصوير"الهيبة 4" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير السياحة اللبناني رمزي مشرفية أنه تم توقيف تصوير مسلسل "الهيبة" في منطقة البصوص اللبنانية بعد التواصل مع الجهات المعنية.

حديث وزير السياحة جاء بعدما وجه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلين بأنه هل الوقاية من فيروس كورونا لا يتضمن توقيف تصوير المسلسلات في لبنان؟ معتبرين أن الدولة طلبت عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وقالوا هل تصوير مسلسل الهيبة اليوم ضرورة؟.