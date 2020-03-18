شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى حنان ماضى في مطربى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت المطربة حنان ماضي، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، للفنانة إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة dmc، وتحدثت حنان عن رأيها في مطربى المهرجانات، لافته أنها تفاجأت بأخذ أغنيها وغنائها في المهرجانات.

وقالت حنان في حديثها "أنا صعب أغني مهرجانات، لكن رأيي في مطربي المهرجانات أنهم شاطرين بجد، بس ماعندهمش تعليم موسيقي مظبوط، ومطربى المهرجانات عندهم إصرار على الغناء بصوت فج وبإيقعات ماعرفش ليه بيعمولها، مع إن فيهم أصوات حلوة لو اتعلموا موسيقى صح زينا هيبقوا أحسن و لكن في الآخر بتبقى الأغاني مش حلوة ومش عارفة عجباهم ".

وأعربت النجمة حنان ماضى عن سعادتها لتواجدها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة "، وخصوصا أنها ظهرت مع إسعاد في نفس البرنامج من قبل من 5 سنين وكان الفضل عليها لعودتها للغناء مرة أخرى فى الأوبرا بعد فترة اختفائها.

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والنجمة حنان ماضى تخرجت فى معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان اول ظهور لها من خلال تتر مسلسل اللقاء الثانى الحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.

كما أصدرت أول ألبوم لها بعنوان "عصفور فى ليلة مطر"، وحقق شهرة كبيرة كما أطلت على جمهورها من خلال برنامج اضواء المدينة الذى كان ينتظره عشاق الطرب وانتبه إليها نخبة من عمالقة التلحين منهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن الذى وضع ألحان معظم أعمالها، جذب دفء صوتها عمالقة الكتاب والشعراء ليتعاونوا معها منهم رضا أمين، فؤاد حداد، أحمد فؤاد نجم، عمر بطيشة، عبد الرحمن الأبنودى، إبراهيم عبد الفتاح، جمال بخيت وأيمن بهجت قمر وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها شباك قديم، ليلة عشق وإحساس.