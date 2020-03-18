استغلت نومه في الطائرة.. كارينا كابور تشارك جمهورها صورة طريفة لعامر خان وهو نائم

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شاركت الممثلة كارينا كابور صورة طريفة مع النجم عامر خان في عيد ميلاده. على صفحتها الجديدة التي دشنتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، نشرت كارينا صورة سيلفي مع عامر حيث شوهد وهو يأخذ قيلولة في رحلة بالطائرة.

علقت كارينا على الصورة قائلة: “يجب أن يكون زميلي المفضل على!”، يبدو أنها تشير إلى وسائد عامر التي يحضرها في كل رحلة يقوم بها.

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يصور عامر وكارينا حاليًا فيلمهما القادم Laal Singh Chaddha في البنجاب، الفيلم نسخة هندية جديدة لفيلم هوليوود فورست غامب الذي عرض عام 1994، والذي قام ببطولته توم هانكس وروبن رايت.

كان عامر قد أعلن عن مشروعه الفني الجديد في عيد ميلاده الرابع والخمسين في مارس من العام الماضي. في نوفمبر ، شارك الممثل أول نظرة له من الفيلم الذي أظهره يجلس في مقصورة القطار ويرسم ابتسامة بريئة. وهو يرتدي عمامة وردية فاتحة وله لحية سميكة بشارب.

وفي السياق، يعد فيلم Angrzi Medium أحدث إصدارات كارينا مع النجم عرفان خان Irffan Khan ، حيث شوهدت في دور صغير خاص. وقد شوهدت مؤخرًا أيضًا في Goodrewer.