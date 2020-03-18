جوائز زي سيني 2020: رانفير سينغ يفوز في حفل خال من الجمهور

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
في حفل توزيع جوائز زي سيني 2020، فاز الممثلان رانفير سينغ و تابسي بانو بحفل توزيع جوائز في فئات أفضل ممثل.
شارك الممثل رانفير سينغ على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة مع جوائزه بعد فوزه بثلاث جوائز كبرى في حفل توزيع جوائز زي سيني 2020 في مومباي.
وفاز بالجوائز في ثلاث فئات: أفضل ممثل، أغنية العام وأفضل زوج على الشاشة عن فيلمه “غولي بوي” مع علياء بهات. أما الممثلة تابسي بانو فنالت جائزة أفضل ممثل الإناث لدورها في فيلم بادلا.
شاركت سينج صورته بصحبة جوائزه ، وكتب: “أفضل ممثل في أغنية دور رئيسي وأفضل زوج على الشاشة”.
فيما تلقى الممثل التهنئة على الصورة من العديد من زملائه في صناعة السينما، لكن أفضل تهنئة حارة كانت من زوجته الممثلة ديبيكا بادوكون. قالت: “مرحباً، أنت وسيم جداً... حسنا ً إلى جانبك
اشترط في فيلم “جولي بوي” الممثل سيدهانت تشودرفيدي Siddhant Chaturvedi، كما أشاد الممثل تيسكا شوبرا قائلا: “يستحق بجدارة” في حين قال الممثل كاريشما تانا “تهانينا”.
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