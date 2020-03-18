نجم بوليود ديليب كومار في عزلة تامة بسبب كورونا.. ويوجه رسالة الى متابعيه

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تم وضع الممثل المخضرم ديليب كومار تحت عزلة صارمة بالحجر الصحي منذ أن بدأت تقارير انتشار تفشي فيروس كورونا Covid 19 في الهند.
كانت هناك تقارير عن تعرض الممثل المخضرم لوعكة صحية في الماضي، لكنه كان يستخدم حسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي في كل مرة لإبلاغ معجبيه بصحته.
منذ أن أصبحت الكوفيد 19 وباءً، انتقل ديليب كومار إلى تويتر ليبلغ معجبيه كيف اعتنت به زوجته الممثلة السابقة سايرا بانو، كما لفت أنه في عزلة تامة نظرًا للحالة في الخارج.
كما أبلغ معجبيه ديليب كومار باتخاذ الاحتياطات اللازمة وطلب منهم البقاء في الداخل قدر الإمكان لتجنب أي اتصال محتمل بالفيروس.
يعاني النجم المخضرم صاحب العشرات من الأعمال في الفنية برحلة مهنية ممتدة تزيد على ستة عقود، ذات البصمة الواضحة، من مشاكل صحية بسبب تقدمه في العمر.
كومار كان قد شوهد آخر مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم “Qila” في عام 1998، وتم تكريمه بجائزتين من الجوائز المرموقة واحدة عام 1994، و الخرى في عام 2015.
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