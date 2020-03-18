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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أعربت النجم الهندي أكشاي كومار عن غضبه الشديد من الحزب الهندي «شري راجبوت كارني سينا»، وذلك بعد لقد عطلوا موقع تصوير فيلمه الجديد بريثفيراج Prithiviraj في جايبور مؤخرًا.
وقام أعضاء كارني سينا Karni Sena ، بقيادة زعيمه الوطني مهيبال سينج ماكارنا Mahipal Singh Makrana، بافتعال ضجة بالقرب من قرية جاموارامجاره Jamwaramgarh في جايبور حيث كان فريق بريثفيراج Prithiviraj يقوم بتصوير مشاهد الفيلم.
لم يكن أكشاي موجودًا في التصوير أثناء وقوع أعمال الشغب، وأشار الجمع المحتشد لرفضهم سينمارية الفيلم الجديد الذي يسيء إلى رموزهم الدينية الهندوسية.
كان نفس الحزب (Karni Sena)، الذي احتج على فيلم Padmaavat في السابق بطولة النجمة ديبيكا بادكون في العام الماضي، قد طلب الآن من منتجي فيلم أكشاي كومار Prithviraj، عدم العبث بالحقائق التاريخية والدينية.
وقال زعيم الحزب: “أجرينا مناقشات مع المخرج شاندرا براكاش بخصوص سيناريو الفيلم اليوم. قلنا له أنه لن يتم التسامح مع العبث بالحقائق التاريخية”.
كانت هذه تفاصيل خبر متطرفون يمنعون تصوير فيلم أكشاي كومار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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