ابنة شاروخان تشعل مواقع التواصل بأحدث ظهور.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تستمر ابنة ممثل بوليوود شاروخان سوهانا خان في خطف الأضواء منذ أن ظهرت لأول مرة في التمثيل بفيلم قصير بعنوان الجزء الرمادي من اللون الأزرق .

شاركت الممثلة الطموحة مؤخرًا بعض الصور المذهلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram كما أشعلت الصور مواقع التواصل الاجتماعي.

وهي ترتدي الزي الأسود ، يمكن رؤية سوهانا في أمزجة مختلفة مع تعبيرات ساخرة. أكملت المراهقة البالغة من العمر 19 عامًا مظهرها باستخدام أحمر الشفاه الأحمر ، وذيل الحصان العالي ، ومكياج العين القوي.

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في الآونة الأخيرة ، قامت بمشاركة مقطع فيديو ، حيث بدت وكأنها في عطلة. في اللقطات ، كانت بصحبة صديقها وكانت تستقل قاربًا.

سوهانا ، التي تدرس حاليًا التمثيل في نيويورك ، ظهرت لأول مرة في التمثيل بفيلم قصير بعنوان الجزء الرمادي من اللون الأزرق. ظهرت لمدة 10 دقائق مع روبن جونيلا. الفيلم من إخراج ثيودور جيمينو ، ويروي قصة زوجين شابين في رحلة على الطريق لمدة يومين.

وكانت مصادر قد ذكرت ، أن سوهانا ، تستعد لأول ظهور فني لها على الشاشة، في فيلم قصير بعنوان “الجزء الرمادي من اللون الأزرق”.