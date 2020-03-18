سارة علي خان تتحدى حظر كورونا بجولة بشوارع مزدحمة.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شوهدت الفنانة الهندية سارة على خان تتجول في شارع مزدحم في فاراناسي ، في الوقت الذي يحرص فيه جميع المشاهير على ممارسة العزل الذاتي بسبب الانتشار السريع للفيروس التاجي.

شاركت ممثلة Kedarnath البالغة من العمر 24 عامًا إلى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram فيديو لها وهي بجولة مشي مسائية في فاراناسي.

علقت الفنانة الشابة على البوست وهي تنتقل من متجر إلى آخر قائلة “يا له من يوم جميل. الكثير من المرح - القليل الذي تدفعه، ليتني استطيع البقاء في فاراناسي”.

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الملفت أن ممثلة Simmba حملت قناع طبي في يديها، ولكنها لم تكن ترتديه، في الوقت الذي اخذت فيه تنتقل بين المحلات في الشارع المزدحم.

كانت النجمة في فاراناسي لتصوير فيلمها القادم Atrangi Re قبل أن تتوقف جميع الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية بسبب الوباء العالمي.

في أقسام التعليقات ، العديد من المعجبين أظهروا قلقهم من وجود الممثلة في مكان مزدحم في وقت يمارس فيه الجميع الابتعاد الاجتماعي والعزلة الذاتية.