محمود العسيلي يطلق «جنة تكفينا».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طرح المطرب محمود العسيلي، كليب أغنيته الجديدة باسم “جنة تكفينا”، وذالك عبر حسابه الخاص على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
أغنية “جنة تكفينا”، من كلمات يمنى العسيلي وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية وإخراج إبراهيم حدرج وهي أول أغنية يطرحها “العسيلي” بعد زواجه من خبيرة التجميل أمينة عبد اللطيف.
من كلمات الأغنية “مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهواعاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين معنى كلمة مبسوطين..و محدش فيهم عاش اللى أنا وانتي عيشنا..هو محدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة”.
وشارك العسيلي بوستر أغنية “جنة تكفينا” وكتب تعليقا عليها قائلا “خليكو في البيت وفيتامين سي كتير واسمعو وانبسطو أغنية #جنة_تكفينا أغنية على نار هادية” وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.
وكان آخر أعمال “العسيلي” أغنية تمثليه” وقد طرحها منذ 4 شهور وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة تصل إلى 5 ملايين، كما أحيا حفلا غنائيا في أحد فنادق القاهرة يوم 5 فبراير الماضي.
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