كيم كاردشيان تحتفل بابنها الرابع.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، بصورة جديدة لطفلها الرابع سالم وست، والذي يبلغ من العمر قرابة 10 أشهر، والذى رزقت به من أم بديلة، ويكمل عامه الأول بعد شهرين فقط، ونشرت كاردشيان، صورة ابنها عبر حسابها على انستجرام، وكتبت فى تعليقها على الصورة قائلة: طفلى الصغير وسيم وحلو.

وتأتى تغريده كيم كاردشيان، عن طفلها بعيدة تمامًا عن الطقس العام المسيطر على تغريدات ومشاركات أغلب النجوم حول العالم، حيث تركزت أغلب التدوينات والتغريدات عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، على توجيه النصائح حول الوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، أو إعلان بعض النجوم فرض العزل الذاتى على أنفسهم داخل المنزل، إضافة لمشاركة بعض من ملامح حياتهم اليومية داخل المنزل بعد الحجر الصحى.

وكانت كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع، قد أعلنت فى مايو 2019، أنها أطلقت اسم “سالم وست” على طفلها الرابع الذى وضعته أم بديلة، منتصف شهر مايو من العام ذاته، وقالت كيم كاردشيان فى تغريده لمتابعيها على “تويتر” الذين يبلغ عددهم 60 مليون شخص – آنذاك - “سالم وست”، وذلك فى تعليق على صورة نشرتها لطفلها الملفوف فى بطانية بينما ينام فى سريره.

والجدير بالذكر أن كيم كاردشيان وزوجها المغنى كانى وست، لديهما، ثلاثة أطفال آخرون هم شيكاغو، التى ولدت فى يناير 2018 من أم بديلة أيضًا، وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام، ونورث وعمرها خمس سنوات، وقالت كيم كاردشيان، إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد ولادة سينت عام 2015.