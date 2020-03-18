ظهور نادر لأحفاد عادل إمام برفقة عمهم.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد عادل إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، صورة له برفقة نجلي شقيقه رامي.

محمد إمام، علق على الصورة، قائلًا: “عادل و عز الدين ولاد رامي اخويا ..ما شاء الله كبروا لحد مابقوا أكبر مني ربنا يحفظهم و يحفظ جميع ولادنا و بناتنا”.

ويعد هذا هو الظهور الأول لحفيد الفنان الكبير عادل إمام، عز الدين، حيث ظهر عادل قبل فترة برفقة والده المخرج رامي إمام، لدعمه بعد أول فيديو قام بإخراجه وإعداده.

Advertisements

وكان آخر أعمال الفنن محمد إمام، فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن، وفتحي عبدالوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه يناير 2020.

كما يشارك الفنان عادل إمام، في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل “فلانتينو” ويشاركه البطولة فيه دلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وطارق الإبياري، وهدى المفتى، وآخرون، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

المسلسل كان قد تم تأجيله العام الماضي ولم يعرض في السباق الرمضاني وكشف الفنان عادل إمام، أسباب ذلك قائلًا: “توقف المسلسل وتأجيله له أسباب أخرى، أهمها دخولنا التصوير في وقت متأخر جداً، في شهر يناير، مما تسبب في حدوث أزمة زمنية، فلم يكن هناك متسعٌ من الوقت للانتهاء من كل المشاهد بالشكل الذي يرضيني ويرضي أسرة المسلسل، فأي استعجال كان سينعكس على مستوى جودة العمل، ومستحيل أن أجازف بذلك أمام جمهوري، فوجدنا أننا لم ننته تقريباً من نصف العمل”.