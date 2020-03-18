هبة المطيري تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "قلوب سوداء"

أوشكت الكاتبة والسيناريست هبة المطيري، على الانتهاء من كتابة سيناريو فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "قلوب سوداء" حيث انتهت من كتابة ما يقرب من 90% من الفيلم.

وأوضحت "المطيري"، أن الفيلم يدور في إطار الأكشن ويعتمد على البطولة الجماعية من الشباب الصاعد ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أبطال الفيلم قريبا.

كما تعقد عدة جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بالفيلم الجديد وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسمت التعاقد مع عدد من الممثلين بشكل رسمي للبدء في أعمال التصوير حيث مقرر عرضه آخر عام ٢٠٢٠ الجاري.

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