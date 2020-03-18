"قلبي يا قلبي" لـ نانسي عجرم تقترب من 12 مليون مشاهدة

حقق كليب قلبي يا قلبي للفنانة اللبنانية نانسي عجرم 11 مليونا 809 ألف مشاهدة بعد مرور شهر ونصف على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب. وتعد أغنية قلبي يا قلبي هو اول عمل فني لـ نانسي عجرم بعد ازمة قتل زوجها طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم للسوري محمد الموسي بعدما اقتحم منزلهما في مطلع شهر يناير الماضي. أغنية "قلبي يا قلبي" كلمات والحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق. Advertisements قد يهمك أيضا: نانسي عجرم تحذر جمهورها من الخروج إلى الشارع تامر حسني ونانسي عجرم يجتمعان في حفل غنائي 12 آذار

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