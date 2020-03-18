رامي جمال يثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب قرد

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان رامي جمال، صورة لقرد يسخر من فيروس كورونا على حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستغرام" من خلال خاصية "ستوري".
وكانت الصورة تحتوي على قرد جالس في إحدى الغابات.
وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا : "هي كانت ناقصة كورونا أصلها".
من ناحية أخرى حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نجاحا كبيرا وصل إلى 16 مليونًا و13 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري.
وأغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات: مصطفي حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر: توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبلة: احمد العيادي.
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