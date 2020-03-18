أحمد جمال يوجه رسالة لجمهوره بسبب فيروس كورونا

كشف الفنان أحمد جمال، عن التزامه بجميع تعليمات الحذر من انتشار فيرس كورونا بعدم التواجد في أماكن التجمعات والتزامه المنزل، في ظل الإجراءات التي تتبعها الحكومات.

وأوضح أحمد جمال عن أن إحياءه آخر حفلين كان متفقاً عليهما قبل انتشار فيروس كورونا، وشدد على أهمية تأكيده على الإلتزام بكل التعليمات ولا بُد وأن يكون شخصاً ايجابياً.

وقال أحمد جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “النهاردة يا شباب كان عندي آخر حفلين زفاف تم الاتفاق عليهم طبعاً من فترة كبيرة قبل ظهور أزمة فيروس كورونا و قبل قرار تعليق الدراسة اللي صدر بس امبارح و من بعدهم هلتزم عدم النزول زيي زي أي حد خايف على صحته و صحة اللي حواليه والتزاماً مني بتعليمات منظمة الصحة العالمية بعدم التواجد“.

وأضاف “في أماكن فيها تجمعات وجب التنويه عشان لو نزل فيديو أو صور يهمني أن جمهوري يفهم أن انا ملتزم بكل التعليمات و اني قدوة حسنة مش سيئة و اني مقدر الجهود اللي بتبذلها الحكومة للحد من انتشار الوباء وفي النهاية دي صحتنا و سلامتنا كلنا و لازم أكون شخص إيجابي و ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعاً“.

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