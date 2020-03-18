أحمد نافع يطرح أغنيته الجديدة «بحب أفتكرها»

القاهرة - لايف ستايل طرح المطرب أحمد نافع أغنيته الجديدة "بحب أفتكرها"، وتعد هذه الأغنية ضمن ألبومه الجديد الذي طرح منه أربعة أغاني سينجل وحققت شهرة واسعة ونسبة مشاهدة كبيرة علي اليوتيوب تخطت الملايين في فترة وجيزة.

وتجاوزت أولى أغاني الألبوم "ولا أقدر" نسبة مشاهدة منذ نزولها حوالي 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وتجاوزت ثاني أغاني الألبوم "بعد وقت" والتي تجاوزت نسبة مشاهدة حوالي 7 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وتجاوزت أغنية "ليلة في الغرام" نسبة مشاهدة 2 مليون ونصف المشاهدة.

أغنية "بحب أفتكرها" غناء أحمد نافع من ألحان مدين وتوزيع طارق توكل وكلمات أحمد علي موسى، والأغنية من نوعية الدراما التي تحاكي موضوع رومانسي بحت. قد يهمك أيضا: المغربية هند زيادي تطرح كليب "مجنونة" باليوتيوب محمد رمضان يحقق ٢ مليار ونصف على "اليوتيوب"

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