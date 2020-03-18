شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 20 دولار بس.. 3 أفلام لـ شركة Universal تطرح على منصات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Universal Studios طرح بعض أحدث أفلامها التي لا تزال في منتصف فترة عرضها فى دور العرض، بما في ذلك The Invisible Man و The Hunt و Emma، على منصات رقمية مقابل 20 دولارًا بدءًا من بعد غدا الجمعة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "theverge"، بالإضافة إلى ذلك سيتم طرح فيلم Trolls World Tour، بـ نفس الطريقة بداية من 10 أبريل المقبل، فى نفس يوم وصولها لـ دور العرض.

يأتي هذا الإعلان بعد عطلة نهاية أسبوع سيئة فى غيردات شباك التذاكر العالمى، حيث وصلت الخسارة إلى 55.3 مليون دولار، لـ أفلام الشركة التى تعرض حاليا، وهم The Invisible Man و Emma، حيث شهد الثنائى انخفاضًا بنسبة 60% و 72 % ، على التوالي، مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع الماضي، والأرقام التي من المرجح أن تسوء في عطلة نهاية الأسبوع القادمة حيث يتجه عدد متزايد من الولايات (بما في ذلك نيويورك وماريلاند) إلى إغلاق جميع دور العرض.

وكانت قد أغلقت معظم دور السينما الأوروبية أبوابها في الأيام الأخيرة، وكذلك دور العرض في الصين والهند ولبنان والكويت، وقد أدت عمليات الإغلاق هذه بالفعل إلى خفض المكاسب الدولية. يحث مسؤولو الصحة أولئك الذين يمكنهم البقاء في المنزل على القيام بذلك ، للمساعدة في منع انتشار الفيروس.

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لكن الغالبية العظمى من مسارح أمريكا الشمالية ظلت مفتوحة للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت أكبر سلسلتين AMC Theatres و Regal Cinemas، إنها لن تملأ دور العرض بأكثر من 50 ٪ من السعة لتسهيل التباعد الاجتماعي، كما طلب آخرون من رواد السينما ترك مقاعد فارغة حولهم، على أن يتم تنظيف دور العرض بين العروض.

اختارت دور العرض الأخرى الإغلاق تمامًا، بما في ذلك العديد في نيويورك، من حوالي 5800 مسارح في الولايات المتحدة، تم إغلاق حوالي 100 مسرح خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك أغلقت مسارح برودواي والمتاحف الكبرى والمتنزهات أبوابها، كما تم إلغاء الحفلات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " abcnews".