شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد يعيد للأذهان رائعة "أرابيسك" مع "صاحبة السعادة" ويعلق: ربنا رضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدع المطرب حسن فؤاد فى أغنية تتر مسلسل "أرابيسك"، وذلك من خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على شاشة قناة dmc، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور، حيث أعاد حسن فؤاد إحدى روائع الزمن الجميل من خلال تتر "أرابيسك"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، وقال فؤاد خلال الحديث :" أتخذت طريق تعليم القرآن، وعشان كده ربنا رضانى وفتحلى أبواب كتير"، مشيراً إلى أن الجمهور بدأ فى التعرف عليه من خلال أوبريت "أخترناك".

وأوضح فؤاد الذى تألق في التمثيل والغناء خلال مشاركته فى عدد من أهم الأعمال الدرامية، ومنها مسلسل الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وأرابيسك، سعد اليتيم، وغيرها :" عندما لحن الموسيقار عمار الشريعى أغنية ياعلى ياعلى ياعترة يافللى وكانت تختلف كثيرا عن أغنية أرابيسك قال لى :" أنا لبستك اسموكن في أرابيسك وهالبسك شورت وفانلة في الأغنية دى، لأنها أغنية خفيفة".

وأشار فؤاد إلى أنه يستعد للعودة بعدد من الأعمال الفنية والأغانى قائلا:" جهزت أغنية اسمها ياحبيبى بليز كلمنى، وهى غنوة خفيفة عجبت الناس ورغم عنوانها إلا أنها تحمل مضمون جيد، وكتبها الشاعر الجديد محمد فايد الذى كتب لى عدد من الأغانى، وهى أول لحن لى، وأغنية بعنوان "عمرى ما انكسر"، وعدد من الأدعية الدينية في رمضان، كتبها إبراهيم عبد الفتاح ولحنها محمود طلعت، ويستعد لعمل مسرحى استعراضى على مسرح الدولة، كما يجهز عمل للأطفال بعنوان" الطاووس المتعالى".