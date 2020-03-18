شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى: "بحضر 6 أغانى جديدة وكل الصغيرين عاوزين يشتغلوا معايا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت المطربة حنان ماضى، عن ألبوم أحساس قائله:"الأغاني التي به كانت توليفه جامدة جدا، وأن ياسر عبد الرحمن قام به من الأول للأخر وكان به العديد من المؤلفين والشعراء".

وتابعت ماضى، حديثها خلال برنامج " صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس الذى يذاع على قناة dmc، أن أصوات الجيل الحالي تختلف كثيرا عن أصوات جيل التسعينات و لكنها أحلى، مشيره إلى أنها تستمتع كثيرا بالحفلات التي تحيها فى دار الأوبرا لأنها تأخذ رد فعل الجمهور في الحال، وعن أعمالها الجديد قالت:" بحضر 6 أغانى جديدة وعاملة أغنية جديدة مع على حجار، وكل الصغيرين عاوزين يشتغلوا معايا".

وأعربت النجمة حنان ماضى عن سعادتها لتواجدها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة "، وخصوصا أنها ظهرت مع إسعاد في نفس البرنامج من قبل من 5 سنين وكان الفضل عليها لعودتها للغناء مرة أخرى فى الأوبرا بعد فترة اختفائها.

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والنجمة حنان ماضى تخرجت فى معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان اول ظهور لها من خلال تتر مسلسل اللقاء الثانى الحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.

كما أصدرت أول ألبوم لها بعنوان "عصفور فى ليلة مطر"، وحقق شهرة كبيرة كما أطلت على جمهورها من خلال برنامج اضواء المدينة الذى كان ينتظره عشاق الطرب وانتبه إليها نخبة من عمالقة التلحين منهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن الذى وضع ألحان معظم أعمالها، جذب دفء صوتها عمالقة الكتاب والشعراء ليتعاونوا معها منهم رضا أمين، فؤاد حداد، أحمد فؤاد نجم، عمر بطيشة، عبد الرحمن الأبنودى، إبراهيم عبد الفتاح، جمال بخيت وأيمن بهجت قمر وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها شباك قديم، ليلة عشق وإحساس.