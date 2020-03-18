شكرا لقرائتكم خبر عن "ركنت المشاعر".. لؤى يتحدث عن المرأة فى حياته بأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح المطرب لؤى غدا الخميس أغنية جديدة ضمن أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "ركنت المشاعر" من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع محمود صبرى، وهذه لم تكن الأولى التي يتعاون فيها رمضان محمد مع لؤى، حيث تعاونا من قبل فى أغنية تتر مسلسل "الشريط الأحمر"، من بطولة أحمد فهمى، ونشوى مصطفى.

وقال شاعر الأغنية رمضان محمد، لـ"الخليج 365"، سعيد بالتعاون مع لؤي، لأنه من الأصوات الحساسة الجذابة، التى تعى وتستوعب الكلمات جيدا، وتقدمها بإحساس عالى، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، خاصة وأنها تتعلق بالمرأة وتمس كل سيدة.

Advertisements

ويطرح لؤى خلال الأيام المقبلة أغنية أخرى بعنوان "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان احمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.

وطرح لؤى مؤخرا أغنية سينجل بعنوان "بجيب في سيرتك"، عبرموقع "يوتيوب"، من كلمات الشاعر نادرعبد الله، وألحان تامرعاشور وتوزيع محمد مصطفى، ميكس وماسترماهر صلاح، وتقول كلمات الأغنية: لسه كنت بجيب في سيرتك، كنت بسأل ليه خسرتك، وأنت جيت لما افتكرتك، كنت فين من زمان، ياحبيبي كلام في سيرك، لسه عايزك لسه فاكرك، احنا من بعض اتحرمنا، لما من بعض اتظلمنا، واتخاصمنا وطول خصامنا، روحي رايحة ليك.

المطرب لؤى يعود بألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، وكانت آخرأعمال لؤى أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك، وعمرو المصري وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، ويقول مطلعها: الليلة سهرانين للصبح مكملين.. هنغنى يا عين يا ليل مع حبايبنا.. طنش وفرفش وعيش .. قول بس خلاص مفيش.. م الليلة مش مسموح حاجة تتعبنا.