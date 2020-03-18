شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يكشف سبب تأجيل طرح كليب "اللى فات مات" ويطالب بالوعى فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم خالد سليم، أن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، هو سبب تأجيل طرح كليبه الجديد "اللى فات مات"، مطالبا أبناء الشعب المصرى بمواجهة هذا الفيروس بالالتزام بالإرشادات الطبية والصحية والتعاون بين الجميع حتى القضاء عليه.

ونشر سليم، عبر حسابه على فيسبوك، مقطع فيديو، قال فيه: "كان المفروض يوم السبت اللى فات أنزل الفيديو كليب الجديد (اللى فات مات) لكن بسبب الظروف اللى بتمر على مصر والعالم كله معرفتش أنزل حاجة وأبقا فرحان بيها وفى ناس بتعانى وناس تعبانة وممكن مرض يؤثر على حياتها وممكن يكون حاجة صعبة فى حياتهم".

وأضاف سليم: "قررت أنا وفريق العمل تأجيل نزول الكليب حتى هدوء الأوضاع، وأقدر أفرح بيها وأفرح الناس بيها".

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ووجه سليم، رسالة للشعب المصرى، من أجل مواجهة فيروس كورونا، قائلا: "لازم كلنا نبقا ايد واحدة وقلب واحد، ونتعاون مع بعض إننا نعدى المرحلة دى على خير ونواجه كورونا بقمة الوعى والجدية والالتزام بالإرشادات الطبية"، مضيفا: "نصيحة مهمة نبعد تماما عن التجمعات الكبيرة ونحافظ على نظافة ونظافة أولادنا ونفضل قاعدين فى البيت على أد ما نقدر عشان نقدر نعدى المرحلة".

وكان من المفترض أن يطرح النجم خالد سليم، السبت الماضى، أحدث مشاريعه الغنائية التى تحمل اسم "اللى فات مات"، صورها على طريقة الفيديو كليب، فى العاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، إخراج ريشة سركيس.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.