شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش عن أزمة كورونا: ندعى ونصلى بغض النظر عن الجنسية والعرق والدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة كندة علوش، أن الإيجابى فى أزمة انتشار فيروس كورونا، أن العالم يصلى ويدعى لبعض، بالإضافة إلى متابعة أخبارالناس من جميع بلدان العالم دون النظر لجنسية أو دين أو عرق، مشيرا أنه لابد التعلم من تلك المحنة ونملىء قلوبنا محبة لكل الناس والمخلوفات على الأرض.

وكتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع تويتر:"الإيجابي بهي الأزمة اننا اليوم أكتر من أى يوم مسؤولين عن بعض موجوعين وخايفين عبعض عّم ندعي ونصلي لبعض..بغض النظر عن الجنسية والعرق والدين .. اليوم الناس عم تتابع اخبار البني آدم بكل مكان.. ياريت نتعلم من هالمحنة ونملا قلبنا محبة ورحمة لكل الناس والمخلوقات والأرض".

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كندة علوش

يشار إلى أن النجمة كندة علوش، طالبت جمهورها بالحرص لعبور أزمة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة وسائل الوقاية وعدم الاستهتار للحفاظ على أرواحنا وأرواح أهالينا، ولكن بالوقت نفسه، أكدت أن ذلك لا يعنى الهلع والخوف الزائد عن الحد، وأكدت أن القاعدة فى الانتصار على الفيروس هو التعامل مع أى شخص أنه مصاب، وأن تتصرف مع كل الأشخاص كأنك مصاب.

وقالت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "الحرص لا يعنى الهلع نحن لا ندعو الناس للذعر ولكن لاتخاذ كافة وسائل الوقاية المتاحة أمامنا وعدم الاستهتار.. ليس فقط حفاظاً على صحتنا وأرواحنا بل حفاظاً على صحة أهالينا وصحة المرضى وكل الأشخاص المعرضين للخطر بسبب الڤيروس"

أما كندة علوش كانت آخر أعمالها في عام 2017 وهو فيلم "الأصليين" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته منة شلبى وخالد الصاوى وماجد الكدوانى، وخلال الـ 3 سنوات الماضية ظهرت فقط كضيفة شرف في حلقة واحدة من مسلسل "واكلينها والعة – سبع صنايع" مع مى سليم وشريف رمزى وإخراج تغريد العصفوري ومادى بادير.