شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى: "ليلة عشق" كسرت الدنيا ومبعملش حاجة تساعدنى على الانتشار تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة حنان ماضى عن سعادتها لتواجدها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، خصوصا أنها ظهرت مع إسعاد فى نفس البرنامج من قبل من 5 سنين، وكانت لها الفضل لعودتها للغناء مرة أخرى فى الأوبرا بعد فترة اختفائها.

وقالت حنان ماضى: "البرنامج كان له فضل عليا للانتشار مرة أخرى ومليش فى السوشيال ميديا، وعلى قدى وبعمل كل حاجة بنفسى ومش بعمل أى حاجة تساعدنى إنى أنتشر تانى".

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وتحدثت حنان، خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذى يذاع على قناة dmc، عن أغنيه ألبوم ليلة عشق، وقالت: "إنه عند انتشاره فى الأسواق كسر الدنيا وإنها صورت فقط أغنية ليلة عشق والناس حبتها أوى، مضيفة أن أحمد فؤاد نجم كمل بعدها على طول بعد كتابه كلمات ليلة عشق".

يذكر أن حنان ماضى تخرجت فى معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان اول ظهور لها من خلال تتر مسلسل اللقاء الثانى الحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.

كما أصدرت أول ألبوم لها بعنوان "عصفور فى ليلة مطر"، وحقق شهرة كبيرة كما أطلت على جمهورها من خلال برنامج اضواء المدينة الذى كان ينتظره عشاق الطرب وانتبه إليها نخبة من عمالقة التلحين منهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن الذى وضع ألحان معظم أعمالها، جذب دفء صوتها عمالقة الكتاب والشعراء ليتعاونوا معها منهم رضا أمين، فؤاد حداد، أحمد فؤاد نجم، عمر بطيشة، عبد الرحمن الأبنودى، إبراهيم عبد الفتاح، جمال بخيت وأيمن بهجت قمر وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها شباك قديم، ليلة عشق وإحساس.