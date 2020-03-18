شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 أيام.. فيلم الأنيمشن Onward يحقق 102 مليون جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الأنيمشن، "Onward"، إلى 101 مليون و 690 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 6 مارس الجاري في دور العرض حول العالم، وكان قد حقق العمل افتتاحية وصلت إلى، 12 مليون و 166 ألف دولار، حيث طرح 6 مارس الجارى، في 4310 دار عرض، فيلم الأنيمشن ، من إنتاج شركتى Disney / Pixar.

وانقسمت إيراداته بين 41 مليون و 629 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 28 مليون و 509 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم.

وكان قد حصل فيلم الأنيمشن Onward، على تقييم 84%، وذلك من 94 مراجعة نقدية على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

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فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

بالإضافة إلى ذلك أعطت شركة ديزني الضوء الأخضر للمؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، للعمل على جزء ثاني جديد من فيلم الأنيمشن الشهير Aladdin، بعد النجاح الكبير الذي حققه في سباق شباك التذاكر العالمي في الصيف الماضي.

ووفقا لصحيفة "فاريتي"، فإن الجزء الجديد في بداية التحضير والتطوير، ولم يتوصل المنتجون إلى اتفاق نهائي مع المخرج جاى ريتشي للعودة مرة آخري، كما يأمل المنتجون أعادة الممثل العالمي ويل سميث والممثل العالمي مينا مسعود ونعومى سكوت، لبطولة الجزء الجديد.