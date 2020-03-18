لمحاربة كورونا.. لطيفة توجه رسالة إلى وزارة الثقافة التونسية والفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

وجهت الفنانة لطيفة رسالة إلى وزارة الثقافة التونسية والفنانين، من أجل دعم تونس.

وقالت لطيفة عبر حسابها على "إنستجرام": "أحب اقترح على وزارة الثقافة التونسية وكل حبايبي زملائي الفنانين والفنانات والإعلاميين والإعلاميات أن نقف وقفة عز مع تونسنا الخضراء، وأن تقوم كل مهرجانات هذا الصيف لو الظروف أحسن طبعا، بجولات فنية كلها لصالح صندوق يخصص لمساعدة وزارة الصحة، وأنا متاكدة من تعاون الجميع".

وأضافت: "بما إنني متفائلة وعندى ثقة في الله سبحانه وتعالى بأن الوباء سيزول ولكن في حال تأخره، وإلغاء المهرجانات، علينا دور تطوعي ومدني مهم لوطننا لابد أن نقوم ببرامج للتبرعات".

كانت الحكومة التونسية قد قررت، مساء الإثنين، إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد، وذلك بعد إغلاقها الحدود البحرية، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي عزلت نفسها عن العالم في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجدّ.