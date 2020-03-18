محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد رحيم، صورة له مع المطرب محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام". وعلق رحيم على الصورة: "بشتغل مع أخويا العزيز حماقي على أغنية جديدة، استنونا قريبا إن شاء الله". ونفى الفنان محمد حماقي إصابته بالكورونا في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بعد الشائعات التي طالته بالإصابة بالفيروس المنتشر. يُذكر أن الفنان محمد حماقي انتهى مؤخرا من برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" ويعمل في الفترة الحالية على ألبومه الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. محمد رحيم يكشف عن تعاون جديد مع حماقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.