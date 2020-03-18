أحمد مكي في الصحراء وزياد برجي مع أولاده.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: لينا الفيشاوي نشرت لينا ابنة الفنانة أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إ،ستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق سناب شات. أحمد مكي نشرت الفنان أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وعلق قائلا: "صحرا". محمد رمضان نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، داخل سيارته. جمهورها ومتابعيها. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان جلد أنيق. Advertisements أنغام نشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة، وعلقت: "خليك إيجابي". زياد برجي نشر المطرب اللبناني زياد برجي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة أبنائه. ويزو نشرت الفنانة دينا محسن (ويزو)، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها. راندا البحيري نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس التمرين داخل منزلها. إيساف نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يرتدي "كمامة" سوداء رولا سعد نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، نظارة شمسية.

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