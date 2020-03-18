خبر سار واَخر سيئ لتوم هانكس بعد خروجه من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان توم هانكس عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" أول تدوينة بعد خروجه من المستشفى، وخضوعه للعزل الذاتي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكتب هانكس: "مرحبا يا أصدقاء، لدي بشرى سارة لكم، بعد أسبوع من الاختبار الإيجابي لكورونا، أنا في عزلة ذاتية، الأعراض متشابهة إلى حد كبير، لا يوجد حمى، أجمع الغسيل وأنظف الأطباق، وأغفو على الأريكة".

وأضاف هانكس: "ولدي أخبار سيئة: فازت زوجتي ريتا ويلسون عليّ 6 مرات في لعبة "الريست"، أنا سافرت هنا مع آلتى الكاتبة المفضلة، وأنا وهي وريتا سويا الآن.

وظهرت الآلة الكاتبة التي اصطحبها هانكس مكتوبا عليها "كورونا".

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وغادر الفنان العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، أول أمس المستشفى بعد الخضوع للعزل لمدة 5 أيام.

ووفقا لموقع مجلة "People" الأمريكية، غادر هانكس اللمستشفى بعد 5 أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا، على أن يخضع للعزل الذاتي في منزله بأستراليا.

وأعلن المخرج والممثل الأمريكي توم هانكس الأربعاء الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع" فيسبوك"، إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا.

وأوضح هانكس، أنه شعر ببعض الأعراض هو وزوجته لدى وصولهما إلى أستراليا، وأظهرت نتيجة تحاليل أجرياها أنهما حاملان للفيروس.