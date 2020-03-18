مؤلف "ناصية أيامي" يكشف عن كلمات وكواليس تقديم شاكوش أغنية مسلسل البرنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان محمد رمضان استعداده لطرح الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل "البرنس"، التي يقدمها مغني المهرجانات حسن شاكوش، وتحمل عنوان "ناصية أيامي"، من كلمات الشاعر شفيق كارم، وألحان تامر حجاج.

وتحدث الشاعر شفيق كارم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن كواليس تقديم الأغنية، وقال: "أولا سعيد جدا، ولدي أمل كبير في نجاح ناصية أيامي، إذ كتبتها منذ فترة ولحنها الملحن تامر حجاج، وهو الذي عرضها على الفنان محمد رمضان، ووجدها مناسبة للمسلسل، واختارها لتكون الأغنية الدعائية".

وعن اختيار شاكوش لتقديمها، قال الشاعر: "الأغنية بدأت مراحل تسجيلها الأسبوع الماضي، وسعدت جدا باختيار الفنان حسن شاكوش لتقديمها، لأنه خامة فنية عالية تحتاج فقط من يساعده في وضعها بالمسار الصحيح ويبرز الحلو بها".

شفيق تحدث عن الأغنيه نفسها، وقال: "هي عن معاناة شخص في كل حياته، وتقول كلماتها (على ناصية شارع أيامي، ساكن مع أحزاني في بيت، قدامي سكة آلامي، وأنا والوجع الحيط في الحيط)".