فيديو .. خالد سليم يكشف سبب تأجيل اللي فات مات

نشر النجم خالد سليم فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكشف سليم من خلاله عن سبب تأجيل طرح كليب اللي فات

مات، ويرجع السبب تضامنًا مع الأزمة الحالية التي يمر بها البلاد وخاصة الوطن العربي، من وباء فيروس كورونا المستجد.

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وكليب اللي فات مات، وهو من إخراج

ريشة سركيس، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

يذكر أن النجم خالد سليم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان لسة كبير، وهي من كلمات وليد الغزالي، وألحان كريم محسن، وتوزيع كريم عبد الوهاب، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.