فيديو .. لامب أوف جود يطرح أحدث كليباته Memento Mori

طرح الباند العالمي لامب أوف جود، أحدث كليباته، والتي تحمل أسم Memento Mori، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب Memento Mori من إخراج توم فلين ومايك واتس، والأغنية ضمن ألبوم لامب أوف جود، Advertisements والمقرر طرحه يوم الجمعة الموافق 8 من شهر مايو المقبل. والمقرر طرحه يوم الجمعة الموافق 8 من شهر مايو المقبل. ومن ناحية آخرى يستعد الباند العالمي لامب اوف جود لطرح ألبوم جديد، والذي يحمل ذات أسم الباند، ويضم الألبوم على 10 أغنيات، ومنهم: Checkmate، Gears، Reality Bath، Routes.

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