كليب "وردة البيت" يجمع طارق الشيخ وعزيز الشافعي

يستعد كلا من شركتا "ديجيتال ساوند و MS برودكشن " لطرح أحدث فيديو كليب لنجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ، خلال أيام وهو بعنوان "وردة البيت" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، ومن إخراج محمد القاضى.

وقد أكد المنتج مصطفى السويفى – MS برودكشن – أن أغنية "وردة البيت" هى عودة جادة للأغنية الشعبية الأصيلة، وتدور فكرتها فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيز عليه، وتواكب العديد من المناسبات والظروف التى

يمر بها كل إنسان.. وتشهد الأغنية التعاون الأول بين الفنان طارق الشيخ والفنان عزيز الشافعى، وأيضا التعاون الأول بين الشيخ والمخرج محمد القاضى.. الكليب تم تصويره فى ستوديو مصر واستغرق يوما كاملا، ويعتبر شكلا جديدا ومختلفا سيظهر به طارق الشيخ، ومن المتوقع له ان يحقق النجاح وان ينال إعجاب الكثيرين.