شاهد..نجمات مسلسل "حكايات بنات 4" في زمن الكورونا

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت "أسماء" في الصورة بصحبة كلاً من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، وهند عبد الحليم، يرتدون كمامة أثناء تصويرهم مشاهد مسلسل "حكايات بنات الجزء الرابع".
ومن المقرر عرض أولى حلقاته يوم السبت 21 مارس الجارى، ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وتواصل بطلات العمل التصوير بشكل يومى لإنهاء أكبر قدر من الأحداث قبل بدء العرض على أن يستمر التصويربالتزامن مع عرض الحلقات على شاشة On.
مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة واشرف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.
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