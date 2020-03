فيديو..عبير صبري تتبع إجراءات الوقاية من الكورونا داخل لوكيشن التصوير

View this post on Instagram

اجراءات تعقيم لوكيشن تصوير مسلسل دهب عيره ..ب جهاز قياس الحراره والكحول الطبي برافو فريق انتاج المسلسل ..ربنا يحفظنا جميعا 🙏🙏#AA#abeersabry #abeer_sabry #عبير_صبري #abeersabryfashion

Advertisements