فيديو..عبير صبري تتبع إجراءات الوقاية من الكورونا داخل لوكيشن التصوير

نشرت الفنانة عبير صبري، مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت عبير صبري في الفيديو وهي تعقيم نفسها داخل لوكيشن التصوير، حيث علقت قائلة:" اجراءات تعقيم لوكيشن تصوير دهب عيرة..بجهاز قياس الحرارة والكحول الطبي..برافو فريق انتاج المسلسل..ربنا يحفظنا جميعاً ". لوكيشن التصوير، حيث علقت قائلة:" اجراءات تعقيم لوكيشن تصوير دهب عيرة..بجهاز قياس الحرارة والكحول الطبي..برافو فريق انتاج المسلسل..ربنا يحفظنا جميعاً ". View this post on Instagram اجراءات تعقيم لوكيشن تصوير مسلسل دهب عيره ..ب جهاز قياس الحراره والكحول الطبي برافو فريق انتاج المسلسل ..ربنا يحفظنا جميعا 🙏🙏#AA#abeersabry #abeer_sabry #عبير_صبري #abeersabryfashion Advertisements A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial) on Mar 17, 2020 at 9:18am PDT يذكر أن شركة العدل جروب المنتجة للمسلسل كانت قد أصدرت تعليمات من 5 بنود، للحد من انتشار فيروس كورونا، في لوكيشينات التصوير للمسلسلات، المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني لعام 2020.

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