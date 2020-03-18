خاص الفن- هكذا سيكون حفل زفاف ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من التكهنات بأن الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ تستعد لحفل زفاف اسطوري من رجل الأعمال ​أحمد أبو هشيمة​ والذي أعلن خطوبته عليها قبل ايام، علمنا بأن الزفاف سيكون عقب عيد الفطر المبارك ولكي تكون ياسمين قد انتهت من تصوير مسلسلها الجديد واطمأنت على عرضه في شهر رمضان، ليكون الزفاف عقب العيد في زفاف يقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وتعتمد خلاله ياسمين على البساطة، اذ أنها تميل في حياتها الشخصية على البساطة بشكل عام وهو ما قررته الفترة الماضية.

من ناحية أخرى فلأول مرة تنتقل ياسمين صبري للعيش في القاهرة بعد الزفاف، خاصة وأنها تأتي إلى القاهرة فقط اثناء تصوير أعمالها، لكنها سرعان ما تعود إلى مدينة الإسكندرية حيث تعيش دائما، ولكنها طلبت من أبو هشيمة أن تسافر إلى منزلها بالإسكندرية من وقت للآخر.

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