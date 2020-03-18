ميرنا وليد - بيروت - طالبت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ الجمهور بالبقاء في المنزل منعا لانتشار ​فيروس كورونا​، اضافة الى رفع الدعاء للخلاص من هذا الوباء.

وقالت ديانا على حسابها الخاص: "في هذه الظروف التي يعيشها عالمنا بسبب انتشار فيروس كورونا، أشعر أننا بحاجة من الوعي وتنميه بداخلنا حتى نستطيع محاربة ذلك المرض بقوة، وبعد إطلاق الحكومات وهيئة الصحة قرار بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا بالضرورة القصوى، للأسف هناك ناس ضربين ذلك القرار ضرب الحائط ولديهم استهتار ويشعرون أنهم في عطلة، إن الهدف من ذلك القرار عدم الاختلاط بين الناس تفاديا لنشر العدوى الوباء بين الناس، رجاء أن يكون لدينا وعي أكثر من ذلك حتى نستطيع أن نعبر تلك المحنة بخير، ولا تنسوا الدعاء يرفع البلاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد: "لديهم استهتار ويشعرون أنهم في عطلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.