مايا دياب تطلّ ببرنامج من فكرة ابنتها..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت كاي إبنة الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ فكرة جديدة، تنفذها مايا ببرنامج مباشر بعنوان Side talks with MAYA، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وتستضيف مايا فيه أشخاصاً متخصصين بأمور مختلقة، وذلك في ظل المرحلة الصعبة الني يعيشها العالم.

وتتحدث مايا خلال الحلقات المباشرة مع ضيوفها الذين يتواجدون في منازلهم عن مواضيع منوعة، ويقدمون بعض الأفكار المفيدة للمتابعين ويجيبون على أسئلة مباشرة، ولا تتعدى مدة كل حلقة ٣٠ دقيقة ستتنوع بين الترفيهية والتثقيفية. اما موعد الحلقة الأولى ستكون غدا الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت، وستكون ضيفتها الدكتورة النفسية رندا شليطة.

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