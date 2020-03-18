نجوى كرم تُجري لقاء مع الطبيب وتكشف معلومات عن "كورونا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة ومميزة، نشرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ مقطع فيديو على صفحتها الخاصة برفقة اختصاصي امراض داخلية غدد وسكري الدكتور وليد خيرالله ، تحدثت معه عن ​فيروس كورونا​ الذي يشغل كافة المواطنين في كل انحاء العالم، وهذا ما يدلّ على حرصها على سلامة كل الجمهور ليعي حقيقة هذا الوباء والوقاية منه.

وتحدث خيرالله في هذا اللقاء مع نجوى عن تاريخ الفيروسات والأوبئة متطرقا بحديثه عن اصحاب المناعة الضعيفة الى جانب معالجة الفيروس بفيتامين سي ونصائحه للوقاية.

وكانت قد نشرت نجوى بالأمس فيديو لها قالت فيه: "معلومات عن فيروس كورونا بعد ما سمعنا عنها!! انطرونا بكرا".

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