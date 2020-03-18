ماغي بو غصن لهؤلاء: "نحنا اذكى منكن بكتير"

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود عدد كبير من المواطنين الأميركيين على الشواطئ رغم التحذيرات الشديدة من فيروس كورونا.

وأعادت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ نشر الفيديو على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليه قائلة: "جهل العامة لتفشي كورونا، والله نحنا اذكى منكن بكتير".

ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان ماغي بو غصن كانت قد تحدثت مؤخرا عن المرحلة الصعبة الني نعيشها، وأعطت أملاً للمتابعين بأن هذه المرحلة ستمر بقدرة الله.

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