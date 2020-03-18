هذه هي المسلسلات التركية التي أوقف تصويرها فيروس كورونا

على الرغم من صدور قرار عن هيئة الفن التلفزيوني والسينمائي في تركيا، بتعليق تصوير الأعمال الفنية خوفاً من تفشّي فيروس كورونا المستجد، لم يستجب كل المنتجين، وترك الأمر لتقديرهم، الأمر الذي عرّضهم لانتقادات حادة من قبل الصحافة التركية.

فقد أعلنت الصحف التركية، أنّه بسبب جشع بعضهم، لم ينجح المنتجون في الوصول الى قرار موحد بشأن ايقاف أو تأجيل التصوير في قطاع المسلسلات والافلام والإعلانات.

وبخصوص المسلسلات، ترك الأمر لاتفاق شركة إنتاج كل مسلسل مع القناة العارضة.

‏وعليه أعلنت شركة الانتاج Limon Film ايقاف تصوير مسلسليها الحاليين "المحارب" و "ذنب أم" اعتبارا من الغد، للوقاية من فيروس كورونا.آملين أن يعودوا للعمل في اقرب وقت.

‏شركة الانتاج BKM25 اعلنت ايقاف تصوير مسلسلاتها الحالية "رامو" و "المجتمع النفاث" لفترة ، للوقاية من فيروس كورونا آملين ان يعودوا إلى العمل في أقرب وقت.

أما القائمون على مسلسل DEK و Çukur أعطوا طاقم العمل والممثلين عطلة اليوم، إلى أن يتم اتخاذ قرار حول ما اذا سيتم تأجيل أو ايقاف تصوير المسلسلين أو استمرار التصوير.

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‏وبدوره أعلن الممثل بوراك اوزجيفيت عن تأجيل تصوير إعلان لإحدى الماركات كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

‏وكانت الصحافة التركية قد أكدت أن شركات الانتاج قامت بتطهير مواقع التصوير والكرافانات والمعدات.. ولكن العمل لساعات طويلة وقلة النوم والارهاق والتغذية غيرال منتظمة والعمل في اماكن عامة هذه عوامل تضعف جهاز المناعة، وطالبت

بتأجيل التصوير.

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