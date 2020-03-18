الاكثر مشاهدة اليوم - ننشر أغرب وصية للرئيس الأسبق حسنى مبارك قبل وفاته

كتب امير التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 12:13 صباحاً - فنون - توفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم.

وأوصى حسني مبارك في عام 2009، بدفنه مع حفيده في نفس المقابر التي دفن فيها، وهي مقابر آل ثابت في مصر الجديدة.

توفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم.

وأوصى حسني مبارك في عام 2009، بدفنه مع حفيده في نفس المقابر التي دفن فيها، وهي مقابر آل ثابت في مصر الجديدة.